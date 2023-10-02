الرئيس السيسي: الرعاية المكثفة من أسرة واحدة لليتيم لا يمكن تتساوى مع ما يحدث في دور الرعاية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه عرض على الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تيسير المعايير الخاصة بملف لأسر البديلة، ومنها حصول الأبوين على تعليم عالٍ.

وأضاف خلال كلمته بجلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد: «قلت لها في ناس طيبة كتير، وطالما مستعدين نشيل شرط المؤهل العالي ونعطي الفرصة».

وأكمل: «الفكرة كانت لو الطفل في أسرة متوسطة التعليم أفضل، ولا في دور الرعاية المجمعة بـ100 و200 فرد تحت قيادة بدون شك جيدة؟».

ونفى إمكانية تساوي الرعاية المكثفة من أسرة واحدة للطفل، مع ما يحدث في دور الرعاية.

وروى أنه زار إحدى القرى الأمريكية أثناء تواجده في كلية الحرب، وتفقد شكل دور الرعاية بها، مضيفًا: «دور الرعاية ليست في شكل عنابر، هو يرغب في توفير بيئة تنشئة اجتماعية أقرب ما يمكن للواقع المناسب، هو طفل أو طفلة الآن لكنه سيكبر ويصبح شابًا وشابة».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع.

ويختتم مؤتمر «حكاية وطن» جلساته اليوم الاثنين، لليوم الثالث على التوالي بعد عرض الجلسات الهامة التي استعرضت إنجازات الدولة في مختلف القطاعات.

ويشهد اليوم الختامي للمؤتمر جلسة حول السياسة الخارجية للدولة المصرية والأمن القومي، بحضور الوزراء، سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، بهدف مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.