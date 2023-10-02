وزير الري: نحتاج لـ2 مليار متر مكعب مياه سنويًا لمواجهة الزيادة السكانية

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، إن مصر تحتاج إلى 2 مليار متر مكعب زيادة سنويًا، لمواجهة الزيادة السكانية.

وأوضح خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تعيد استخدام 21 مليار متر مكعب في السنة، أن هذا الرقم ضخم للغاية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بعدم إهدار المياه، وضرورة العمل على إعادة استخدام كل قطرة مياه على أرض مصر.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد؛ شارك فيها كبار الوزراء كالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.