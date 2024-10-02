مصرع عامل من غزة إثر سقوط شظايا صاروخ إيراني على بلدة النعيمة في أريحا

أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات مقتل عامل فلسطيني من قطاع غزة مستضاف في معسكر لقوات الأمن الوطني بأريحا، جراء سقوط شظايا صاورخ إيراني على بلدة النعيمة في أريحا.



وقال ارزيقات في بيان: "مقتل المواطن سامح خضر حسن العسلي (38 عاما) نتيجة إصابته مباشرة في الرأس بشظايا صاروخ حيث توفي بالمكان".

وأضاف: "العسلي هو أحد العمال المستضافين في معسكر قوات الأمن الوطني في منطقة النعيمة بمدينة أريحا، وجرى نقل جثمانه لمشفى أريحا الحكومي وتم إبلاغ النيابة العامة وجاري استكمال الإجراءات القانونية".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الثلاثاء، أنه نفذ هجوما ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ.

ويأتي الهجوم "بعد مرحلة طويلة من الالتزام بضبط النفس" على حد تعبير الحرس الثوري الإيراني، وردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في 31 يوليو الماضي، واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 سبتمبر الماضي.

وأشار الحرس الثوري في بيان إلى أنه "تم استهداف قواعد ومقرات مهمة في الكيان الصهيوني بعشرات الصواريخ الباليستية".

وأضاف البيان "إذا رد الكيان الصهيوني على الاستهداف الإيراني فإنه سيواجه بهجمات أعنف"، موضحا أنه تم تنفيذ موجة من الضربات استهدفت مواقع أمنية وعسكرية إسرائيلية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا.