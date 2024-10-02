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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل حذرت إيران من رد يستهدف منشآتها النووية أو النفطية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 4:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 4:29 ص

أفاد تقرير إخباري بأن إسرائيل حذرت إيران من رد مباشر يستهدف منشآتها النووية أو النفطية، وذلك عقب الهجوم الصاروخي الواسع الذي شنته طهران.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين عرب، أن إيران أبلغت المسؤولين الإقليميين العرب بخططها لإطلاق رشقة صاروخية، مما دفع إسرائيل إلى إرسال رسالة واضحة تفيد بأنها سترد على أي هجوم يستهدف أراضيها، بغض النظر عن حجم الهجوم أو عدد الضحايا.

وقالت إيران الثلاثاء إنها أطلقت صواريخ على إسرائيل، وأشار مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى سماع انفجارات قوية في تل أبيب.

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان إنه شن الضربات على أهداف عسكرية، محذرا من "هجمات ماحقة ومدمرة" إذا ردت إسرائيل.

وقال التلفزيون الإيراني إن هذا الهجوم جاء ردا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أن إيران شنت هجوما صاروخيا على إسرائيل.

وأشارت التقارير الأولية في وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة بسبب شظايا، بينما نقل آخرون إلى المستشفى في حالة صدمة.


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