«الصندوق» يفتتح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما وتكريم إلهام شاهين وهاني رمزي

إلهام شاهين: نحن شعوب تنادي بالسلام ولا ننادي بالحرب.. قلوبنا مع فلسطين ولبنان وسوريا

كرم مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السابعة بحفل افتتاحه والذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، على المسرح المكشوف بأرض أوبرا القاهرة، الفنانة إلهام شاهين والفنان هاني رمزي والفنان الفلسطيني غنام غنام ونقيب الفنانين العراقيين د.جبار جودي رئيس دائرة السينما والمسرح ببغداد، وتم تأجيل تكريم الفنانة نيللي والفنان التونسي منير العرقي إلى حفل ختام المهرجان الذي يقام السبت المقبل.

وأعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بهذا التكريم خاصة أنه من مهرجان دولي متخصص في جزء مهم في المسرح وهو المونودراما.

واستكملت إلهام شاهين: "اليوم نحتفل ولكنني لست قادرة على أن أفرح بشكل طبيعي ونحن حولنا حروب ودمار، واليوم يتم تكريم الفنان الفلسطيني غنام غنام، وأتمنى أن نوصل صوتنا جميعنا في مصر أن قلوبنا مع فلسطين الحبيبة، والتي لم تعد بفردها التي تمر بظروف صعبة، وإنما سوريا ولبنان والعراق والسودان وليبيا، نحن في المنطقة العربية على سطح من الصفيح الساخن".

وتابعت: "قلوبنا موجوعة وأتمنى أن يصل صوتنا للعالم كله، فنحن شعوب تنادي بالسلام، ولسنا شعوب تنادي بالحرب".

وأكد الفنان الفلسطيني غنام غنام، خلال كلمته أثناء تكريمه في حفل الافتتاح، أن فلسطين حاضرة في المهرجان منذ اللحظة الأولى، وأنها واجب علينا جميعًا.

وألقى المخرج الدكتور أسامة رءوف رئيس المهرجان، كلمة افتتاحية رحب بها بالحضور الكريم، وبالشكر لوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وكل الجهات الداعمة للمهرجان.

وأعلن رءوف، عن لجنة مشاهدة واختيار العروض المشاركة في الدورة السابعة من المهرجان وضمت الدكتورة رانيا إبراهيم، والمخرج المسرحي محمد حجاج، والدكتور عمر فرج.

كما أعلن عن لجان تحكيم مسابقات المهرجان، وهم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان وضمت الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، والكاتبة والناقدة السعودية ملحة عبدالله والدكتور عامر صباح المرزوق أستاذ الفنون بجامعة بابل العراقية، أما لجنة تحكيم مسابقة النقاد فتشكلت من الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد من مصر، وأكرام عزوز من تونس، وخادم الله أبا من المغرب، وضمت لجنة قراءة نصوص مسابقة التأليف المسرحي للمونودراما، كل من: الناقد أحمد خميس (منسق اللجنة)، وأنور الشعافي من (تونس)، وحمد الضنحاني من (الإمارات)، والدكتور محمود سعيد من (مصر) .

وافتتح عرض "الصندوق"، تأليف وتمثيل وإخراج مريم راضي، حفل افتتاح الدورة السابعة من المهرجان، وتدور أحداثه حول مرض الاكتئاب والوصمة المجتمعية للأمراض النفسية، ويناقش مُعاناة مريض الاكتئاب وصراعاته الداخلية بينه وبين المرض.

وفريق عمل العرض، أزياء ندى عجوة، وهندسة صوتية محمد الخطيب، وهايدي الصبان، وكريوجرافي حسن الرشق، وإدارة مسرحية أحمد حسن.

وعقب حفل الافتتاح، تم عرض أولى العروض المشاركة في المسابقة العامة للمهرجان على مسرح مركز الهناجر للفنون، وهي مونودراما "ودارت الأيام" من إنتاج المركز، بطولة الفنانة وفاء الحكيم، وتأليف أمل فوزى، وإخراج فادي فوكيه.

والعرض يدور حول امرأة تكتشف خيانة زوجها لها بعد وفاته، وأنه تزوج عليها منذ 10 سنوات، ويستعرض العرض القهر الذي تتعرض له المرأة نفسيًّا ومجتمعيًّا.