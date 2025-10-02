محافظ القليوبية يقرر استبعاد مدير إدارة قليوب ومديرة مدرسة ميت حلفا الثانوية

قرر المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، استبعاد كل من مدير إدارة قليوب التعليمية يحيى العمراوي، ومديرة مدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة وفهيمة أبو العزم أحمد، بالإضافة إلى استبعاد مصطفى عبد العظيم، مدرس أساسي بالمدرسة، وإحالته إلى الإدارة التعليمية لحين انتهاء التحقيقات.

وجاء هذا القرار بناءً على مذكرة عاجلة عرضها مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على السيد المحافظ، والتي تضمنت وقائع شغب وأحداث تعدٍّ شهدتها مؤخرًا مدرسة تابعة لإدارة قليوب التعليمية بالمرحلة الثانوية.

وأوضحت المذكرة أن القرارات جاءت على خلفية خروج المسؤولين المذكورين على مقتضيات الواجب الوظيفي وما ترتب عليه من الإخلال بهيبة المؤسسة التعليمية وضبط سير العمل.

كما أشارت إلى وقوع أعمال شغب وتعدٍ بالضرب من قِبل المدرس مصطفى عبد العظيم على أحد المدرسين العاملين بالأجر داخل مكتب مديرة مدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة، مما تسبب في إصابته بنزيف بالأنف، وهو ما استدعى التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد المحافظ على أن المحافظة لن تسمح بحدوث مثل هذه الوقائع داخل مدارس القليوبية أو بأي تجاوزات تعرقل انتظام العملية التعليمية، مؤكدًا أن سلامة الطلاب والمعلمين والحفاظ على الانضباط داخل المنشآت التعليمية تُعد أولوية قصوى، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة أو إهمال يمس هيبة وفعالية المنظومة التعليمية.

ويأتي هذا الإجراء تأكيدًا لحرص محافظ القليوبية على اتخاذ أقصى التدابير لضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، وإرسال رسالة واضحة بأن أي تقصير أو خروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي سيواجه بإجراءات قانونية وإدارية حاسمة.