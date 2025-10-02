ضبط شخص متهم بالتعدي على جارته بالسب في الإسكندرية

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ الرمل في الإسكندرية، القبض على شخص، كهربائي سيارات؛ لاتهامه بالتعدي على جارته بالسب.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء رشاد فاروق، إخطارًا يفيد بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، يتضمن تعدي أحد الأشخاص على جارته بالسب.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وبتقنين الإجراءات وفحص مقطع الفيديو أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر فيه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، لسابقة وجود خلافات بينهما.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الخميس، تم ضبط المتهم، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.