تقام اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، العديد من المباريات القوية للغاية خلال فترة التوقف الدولي، أبرزها مواجهتا فرنسا وإيطاليا، وبلجيكا أمام تركيا، في دوري الأمم الأوروبية.
ويقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية
كازاخستان ضد مولدوفا - 5:00 مساءً - بي إن سبورت 2
قبرص ضد أرمينيا - 7:00 مساءً - بي إن سبورت 4
لاتفيا ضد مونتينيغرو - 7:00 مساءً - بي إن سبورت 3
جزر فارو ضد سلوفاكيا - 9:45 مساءً - بي إن سبورت 6
بولندا ضد رومانيا - 9:45 مساءً - بي إن سبورت 4
البوسنة والهرسك ضد السويد - 9:45 مساءً - بي إن سبورت 3
أوكرانيا ضد أيرلندا الشمالية - 9:45 مساءً - بي إن سبورت 8
المجر ضد جورجيا - 9:45 مساءً - بي إن سبورت 5
فرنسا ضد إيطاليا - 9:45 مساءً - بي إن سبورت 1
بلجيكا ضد تركيا - 9:45 مساءً - بي إن سبورت 2