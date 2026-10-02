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تقام اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، العديد من المباريات القوية للغاية خلال فترة التوقف الدولي، أبرزها مواجهتا فرنسا وإيطاليا، وبلجيكا أمام تركيا، في دوري الأمم الأوروبية.

ويقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

كازاخستان ضد مولدوفا - 5:00 مساءً - بي إن سبورت 2

قبرص ضد أرمينيا - 7:00 مساءً - بي إن سبورت 4

لاتفيا ضد مونتينيغرو - 7:00 مساءً - بي إن سبورت 3

جزر فارو ضد سلوفاكيا - 9:45 مساءً - بي إن سبورت 6

بولندا ضد رومانيا - 9:45 مساءً - بي إن سبورت 4

البوسنة والهرسك ضد السويد - 9:45 مساءً - بي إن سبورت 3

أوكرانيا ضد أيرلندا الشمالية - 9:45 مساءً - بي إن سبورت 8

المجر ضد جورجيا - 9:45 مساءً - بي إن سبورت 5

فرنسا ضد إيطاليا - 9:45 مساءً - بي إن سبورت 1

بلجيكا ضد تركيا - 9:45 مساءً - بي إن سبورت 2