 الحكومة الإثيوبية تدعو السكان لتأمين أديس أبابا ووقف زحف قوات تيجراي - بوابة الشروق
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الحكومة الإثيوبية تدعو السكان لتأمين أديس أبابا ووقف زحف قوات تيجراي

وكالات
نشر في: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 11:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 11:03 ص

دعت الحكومة الإثيويبة، اليوم الثلاثاء، الشعب الإثيوبي إلى تسجيل الأسلحة، وتأمين المناطق المحيطة بالعاصمة، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام محلية.

وكانت جبهة تحرير تيجراي، قد أعلنت أمس الاثنين، أنها انضمت إلى قوات إقليم أورومو، التي تقاتل أيضاً ضد الحكومة الإثيوبية المركزية، وقالت إنها تدرس الهجوم على العاصمة أديس أبابا.

وقال المتحدث باسم الجبهة جيتاتشو رضا، في تصريحات أوردتها "رويترز": "انضممنا إلى جبهة تحرير أورومو، وإذا كان تحقيق أهدافنا في تيجراي سيتطلب أن نزحف إلى أديس أبابا، فسنفعل ذلك، لكننا لا نقول إننا نزحف الآن إلى هناك".


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