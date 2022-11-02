تستكمل اليوم منافسات الجولة الثالثة من الدوري العام، بإقامة مباراة مرتقبة تجمع النادي الأهلي امام الداخلية على ملعب السويس الجديد، في الخامسة مساءً.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء منتشيًا بفوزه بهدفين دون رد وتتويجه بلقب السوبر المحلي عن الموسم قبل الماضي 2020-2021 أمام غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي على ملعب هزاع بن زايد، في مدينة العين الإماراتية.

ويسعى الأهلي لاستغلال نشوة الفوز على الزمالك واستعادة تواجده على منصات التتويج بالبطولات المحلية، من أجل استكمال سلسلة انتصاراته في الدوري العام هذا الموسم، والتي بدأها بالفوز على الإسماعيلي وأسوان بنتيجة 1-0.

وتؤرق الغيابات النادي الأهلي، بعدما تم التأكد من عدم تواجد 3 لاعبين في لقاء الليلة، وهم أليو ديانج للإصابة وطاهر محمد طاهر للإيقاف، ومحمد عبد المنعم لإجراء عملية جراحية في الأنف، مما سيضطر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، من إجراء عدة تغييرات اضطرارية في التشكيل الأساسي.

كما تسود حالة من المخاوف داخل الأهلي من تفشي فيروس كورونا بين عناصر الفريق، بعد تعرض أكثر من لاعب لنزلة برد شديدة، وهو ما دفع النادي لإجراء مسحة طبية لكل اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري، من أجل الاطمئنان على جميع العناصر.

واستقر المدرب السويسري كولر الذي يعاني هو الآخر من أعراض نزلة البرد وقد يغيب عن التواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء، على الدفع بياسر إبراهيم لتعويض غياب محمد عبد المنعم، وأيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر على حساب علي معلول.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد الشناوي، في حراسة المرمى، ورباعي دفاعي هو أيمن أشرف ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأكرم توفيق، وخماسي في خط الوسط هو حمدي فتحي وعمرو السولية وكريم فؤاد وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر، خلف مهاجم وحيد هو محمد شريف.

من جهته يدخل الداخلية الذي لم يحقق أي انتصار هذا الموسم، بتعادله في الجولة الأولى أمام طلائع الجيش سلبيًا، وهزيمته أمام الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، لقاء الليلة وهو يبحث ولو عن نقطة واحدة، تحركه من قاع جدول الترتيب قليلًا، وتمنحه دفعة هائلة فيما هو قادم.

وللداخلية باع طويل في تحقيق المفاجآت على حساب الأهلي، إذ سبق له أن انتصر مرتين على التوالي في عام 2014، وفرض نتيجة التعادل على الأحمر في مناسبتين، إلأ أن أخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في فبراير عام 2019، وانتصر الأحمر بثلاثة أهداف لهدف. كما يتسلح رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الداخلية ونجم الأهلي الأسبق بتاريخه الجيد في مواجهة الأحمر، إذ سبق أن واجه الأخير مرتين من قبل عندما كان مدربًا للجونة، ونجح فيهما من تحقيق نتيجة التعادل.