حزب الله يعلن استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد شمالي الأراضي المحتلة بسرب من المسيرات

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم السبت، استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد شمالي الأراضي المحتلة، بسرب من المسيرات.

وقال في بيان عير صفحته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «عناصر المقاومة شنوا عند الساعة 8:00 صباحًا (بالتوقيت المحلي)، هجومًا جويًّا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة ومطار رامات ديفيد، وأصابت أهدافها بدقة».

وذكر أن الهجوم يأتي «دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر».

وذكر في بيان آخر، أن «عناصره استهدفوا الساعة 07:45 من صباح يوم السبت، قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بمسيّرة انقضاضيّة، وأصابت هدفها بدقّة».

وأوضح أن «عناصره شنوا كذلك الساعة 07:45 صباحًا، هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على ‌‏قاعدة شراغا شمال مدينة عكا المحتلة، وأصابت أهدافها ‏بدقة».

وأعلن أن عناصره استهدفوا – للمرة الأولى - الساعة 02:00 بعد ظهر اليوم، الفوج اللوجستي الإقليمي في قاعدة «مسغاف» شمال شرق مدينة حيفا بصلية صاروخيّة.