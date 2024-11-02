محكمة روسية تحكم بالسجن على موظف سابق بقنصلية أمريكية في تهم أمنية

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قالت محكمة في أقصى شرق روسيا، إنها أدانت روبرت شونوف الموظف السابق في قنصلية أمريكية بالتعاون السري وغير القانوني مع الحكومة الأمريكية للإضرار بالأمن القومي الروسي وحكمت عليه بالسجن لقرابة خمس سنوات.

وكان جهاز الأمن الاتحادي الروسي ألقى القبض على الروسي شونوف في فلاديفوستوك في مايو 2023 واتهمه بتقاضي أموال لتزويد دبلوماسين أمريكيين سرا بمعلومات يحتمل أن تضر روسيا، وفق وكالة رويترز.

ونددت الولايات المتحدة اليوم السبت، بإدانة شونوف ووصفتها بأنها «ظلم بين».

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: «الاتهامات الموجهة للسيد شونوف زائفة تماما ولا أساس لها».

وأكدت محكمة في منطقة بريمورسكي في أقصى شرق روسيا في بيان، أنها وجدت شونوف مذنبا وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات و10 أشهر في مستعمرة عقابية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته المحكمة شونوف داخل قفص في قاعة المحكمة وهو يستمع إلى نطق القاضي بالحكم بسجنه.

ونشر جهاز الأمن الاتحادي الروسي مقطع فيديو في أغسطس 2023 لما يبدو أنه اعتراف لشونوف قال فيه إن دبلوماسيين أمريكيين كبيرين يقيمان في موسكو طلبا منه جمع معلومات عن جهود الحرب الروسية في أوكرانيا وضم روسيا "أراض جديدة" وتعبئتها العسكرية والانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2024. وطردت روسيا المسؤولين الأمريكيين من أراضيها في وقت لاحق.

وذكر شونوف في الفيديو أنه أُمر بجمع معلومات "سلبية" عن هذه الموضوعات والبحث عن مؤشرات على وجود احتجاج شعبي بالإضافة إلى أن يعكس كل هذا في تقاريره.

ولم يتضح ما إذا كان شونوف تحدث بالإكراه.

وكان شونوف موظفا في القنصلية الأمريكية العامة في فلاديفوستوك لأكثر من 25 عاما حتى أمرت روسيا في 2021 بتسريح الموظفين المحليين من القنصلية.