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نشرت إيران صورا لقمرين صناعيين، من المتوقع إطلاقهما على متن صاروخ «سويوز» الروسي، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، يعد هذان القمران أول الأقمار الصناعية الإيرانية في القطاع الخاص، والتي ستستخدم لحل مشاكل الزراعة والاتصالات.

وتم شحن القمرين الصناعيين «كوثر» و«هدهد»، اللذين تم إنتاجهما بشكل خاص إلى روسيا يوم الجمعة 11 أكتوبر، من أجل إطلاقهما إلى الفضاء يوم الثلاثاء المقبل.

وتمثل هذه المهمة أول مشروع لصناعة الفضاء الخاصة في إيران في تصنيع الأقمار الصناعية وإطلاقها، مما يمثل تقدماً كبيراً لطموحات البلاد في مجال الفضاء.

وبحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية، فإنه من المقرر إطلاق القمر الصناعي «كوثر» المخصص لتطبيقات الزراعة الدقيقة ورسم الخرائط، والقمر الصناعي «هدهد» المخصص لتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت.

والقمر الصناعي «كوثر» يمكنه التقاط صور عالية الدقة ويساعد في رسم الخرائط، في حين أن «هدهد» هو قمر صناعي للاتصالات.

وبدأ تطوير القمر الصناعي للاستشعار عن بعد العالي الدقة «كوثر» عام 2019، ويمكن استخدامه في الزراعة، وإدارة الموارد الطبيعية، ومراقبة البيئة، وإدارة الكوارث.

وتم تصميم وبناء «هدهد» خلال عام للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ويمكن استخدامه في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها سوى إمكانية ضئيلة للوصول إلى الشبكات الأرضية.