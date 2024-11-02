 اللجنة الأممية المشتركة تدعو لوقف مهاجمة الفلسطينيين وفرق الإغاثة بغزة - بوابة الشروق
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اللجنة الأممية المشتركة تدعو لوقف مهاجمة الفلسطينيين وفرق الإغاثة بغزة

وكالات
نشر في: السبت 2 نوفمبر 2024 - 2:28 ص | آخر تحديث: السبت 2 نوفمبر 2024 - 2:28 ص

دعت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الإنسانية الكبرى التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف هجماتها ضد الفلسطينيين وفرق الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.

ووصفت اللجنة في بيان، الوضع في شمال غزة بأنه مروع جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو شهر، مؤكدة حرمان المواطنين من مواد الإغاثة الأساسية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأشارت إلى أن جميع الفلسطينيين في شمال غزة معرضون لخطر الموت بسبب المرض والمجاعة والعنف.

ولفتت إلى أن فرق الإغاثة الإنسانية ليست في مأمن، وأن الاحتلال الإسرائيلي يمنعها من الوصول إلى المحتاجين في غزة.

وأكدت ضرورة تسهيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية، داعية إلى وضع حد للهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة.

وتعد اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة (IASC) التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرار صادر عام 1991، أعرق منتدى تنسيق إنساني طويل الأمد والأعلى مستوى في الأمم المتحدة، والذي يجمع بين (19) من المنظمات التابعة وغير التابعة للأمم المتحدة لضمان اتساق جهود الاستعداد والاستجابة، والاتفاق على أولويات العمل الإنساني.

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