روسيا: تدمير 24 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، خلال الليلة الماضية، 24 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 24 طائرة دون طيار أوكرانية، من بينها 8 طائرات دون طيار، فوق أراضي مقاطعة كورسك، و8 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و2 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و3 فوق أراضي مقاطعة أوريول.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين، وفق سبوتنيك.