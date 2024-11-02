المستشار محمود فوزي: الإجراءات الجنائية أكثر القوانين تطبيقا في النيابات أو المحاكم أو أقسام الشرطة

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قانون الإجراءات الجنائية أكثر القوانين تطبيقا في الدولة سواء في النيابات أو المحاكم أو أقسام الشرطة.

وأضاف مداخلة هاتفية برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن القانون المعمول به حاليًّا يمتد لأكثر من 70 سنة، وأجريت تعديلات عليه لعشرات المرات.

وأوضح أن دستور 2014 به ضمانات كبيرة للحقوق والحريات، لافتًا إلى أن الحكومة كانت قد تقدمت بتعديلات موسعة على القانون بما يضم 365 مادة من بين 461 مادة وذلك في عام 2017.

وأشار إلى أن المواد التي كانت تشملها التعديلات لها ارتباط بالمواد غير المعدلة، فتم وضع مشروع قانون جديد للإجرااءت الجنائية.

وأفاد بأن اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وضعت القانون الجديد وأكملت العمل على مدار 14 شهرا وعقدت 28 اجتماعًا بمشاركة كل الجهات المعنية.

وشدد على أن هذا القانون يجب أن يحصل على وقته في المناقشات، منوها بأنه ستتم مناقشته من حيث المبدأ خلال 3 أيام، وهو أمر غير مسبوق منذ 20 سنة على الأقل.

ونوه بأنه لا يوجد أي استعجال للانتهاء من مشروع القانون، لكن المهم أن يخرج بشكل مرضٍ للجميع، موضحًا أن ممثلي كل الجهات المعنية شاركت في المناقشات حول مشروع القانون.

ويستأنف مجلس النواب جلساته غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ).