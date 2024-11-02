زيلينسكي ينتقد تقاعس حلفاء أوكرانيا بعد اصطفاف كوريا الشمالية مع روسيا

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء كييف بسبب "تقاعسهم" واكتفائهم بـ"المشاهدة" وناشدهم اتخاذ إجراءات للتعامل مع كوريا الشمالية التي تعهدت بالوقوف إلى جانب روسيا حتى "النصر" في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني، في خطابه الليلي أمس الجمعة: "الآن نرى كل موقع تحشد فيه روسيا هؤلاء الجنود الكوريين الشماليين على أراضيها – كل معسكراتهم. يمكننا أن نضرب بشكل وقائي، إذا كانت لدينا القدرة على الضرب لفترة كافية".

وتابع منتقدا الحلفاء: "بدلا من توفير القدرة على الضربات بعيدة المدى الضرورية للغاية، تراقب أمريكا، وتراقب بريطانيا، وتراقب ألمانيا".

وأضاف: "الجميع ينتظرون فقط أن يبدأ الجيش الكوري الشمالي في ضرب الأوكرانيين".

وأضاف "كل من يريد حقا على مستوى العالم ألا تتوسع الحرب الروسية ضد أوكرانيا يجب ألا يكتفي بالمشاهدة. يجب أن يتخذ إجراء. يجب أن يقترن الكلام حول عدم جواز التصعيد وتوسع الحرب بالأفعال".

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا "حددت كل موقع يتمركز فيه جنود كوريا الشمالية في روسيا". لكنه قال إن حلفاء كييف الغربيين "لم يزودوها بالأسلحة بعيدة المدى اللازمة للتعامل معهم".

- موقف كوريا الشمالية



وتأتي انتقادات الرئيس الأوكراني للحلفاء عقب تأكيد وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي من موسكو أمس أن بلادها ستقف بجانب روسيا حتى تحقيق "النصر" بأوكرانيا.

وأعلنت تشوي بعد محادثات مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف "سنقف دائمًا بثبات إلى جانب رفاقنا الروس حتى يوم النصر" مضيفة أن بلادها "لا تشك في القيادة الحكيمة للرئيس فلاديمير بوتين".

وأشادت تشوي بالهجوم الذي شنته موسكو في أوكرانيا واعتبرته "قتالا مقدسا"، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

وتزور وزيرة خارجية كوريا الشمالية موسكو في الوقت الذي يعتقد فيه الغرب أن ما يصل إلى 10 آلاف جندي كوري شمالي على وشك الدخول في الصراع المستمر منذ أكثر من عامين إلى جانب روسيا.

من جهته، قال لافروف إن روسيا "ممتنة للغاية" لـ"الموقف المبدئي" لكوريا الشمالية بشأن أوكرانيا. مستحضرا لغة على الطراز السوفيتي السابق قائلا "إنني أقدر حقا فرصة اليوم للتحدث بصراحة وبطريقة ودية".

وقالت الاستخبارات الأمريكية إن قوات كورية شمالية شقت طريقها إلى منطقة كورسك الحدودية الروسية، حيث حثت واشنطن وسول، بيونج يانج على سحب قواتها.