فرنسا تتراجع عن تسليم ستة قوارب سريعة لليبيا لتعزيز السيطرة على سواحلها

تراجعت فرنسا عن تسليم مثير للجدل لستة قوارب سريعة إلى ليبيا لتعزيز قدرتها على السيطرة على سواحلها ، بسبب "الوضع" في البلاد ،وفقا لما ذكرته صحيفة "لوموند"الفرنسية اليوم الاثنين .

كانت وزيرة الجيوش الفرنسية ، فلورنس بارلي ، في اعلنت في شهر فبراير عن التبرع بهذه القوارب السريعة الستة وهى من طراز سيلينجر .

وقالت الصحيفة في تقريرها إن ثمان منظمات غير حكومية طالبت بإلغاء تسليم هذه القوارب، مبررة ذلك الطلب بأن الوضع في ليبيا لا يسمح بهذا التبرع، وأن البلاد تغرق في الفوضى منذ 2011".

وبحسب التقرير،"أكدت وزارة القوات المسلحة أن الوضع في ليبيا لايسمح بتسليم هذه الزوارق ، فالبلاد غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي ، في عام 2011 ، ويهز البلاد حاليا صراع مسلح بين قوات المشير خليفة حفتر ومنافسته في طرابلس ، حكومة الوفاق الوطني".

يشار إلى أن ليبيا تعد نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعين الراغبين في الوصول إلى اوروبا عبر البحر المتوسط.