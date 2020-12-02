تحرير 3 محاضر إشغال طريق بأبو قرين في المنيا

قال العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إنه تم تحرير 3 محاضر إشغال طريق لمتعدين على حرم الطريق العام بطريق أبو قرين بمركز المنيا، والذي يخدم عدة قرى، مشيرا إلى إزالة جميع العوائق أمام تنفيذ أعمال الإزالة والتجهيز ورفع الإشغالات، وذلك تمهيدا لرصف طريق أبو قرين ببني محمد سلطان بطول 4 كيلومترات.



جاء ذلك خلال متابعة رئيس المركز البدء في أعمال إزالة الطبقة السفلتية القديمة والتي وصلت لنسبة 65%، مؤكدًا أن هذا الطريق من المنافذ الحيوية الرابطة بين عدد من البلاد الواقعة بنطاق الوحدة المحلية لبني محمد سلطان، بداية من قرية الأبدية مرورا بأبو قرين والقشاش والتل والمتوكلية وعزبة عبد الحكيم والسبعين حتى حدود أبو قرقاص.



ومن جهة أخرى، أزالت الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان، أسباب شكوى مقدمة لإنارة طريق المحيط بني أحمد ريدة، وعليه تم عمل اللازم وإنارة الطريق بالإنارة اللازمة.