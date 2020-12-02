 أوبك بلس تعمل في صمت لرأب الصدع بعد الخلاف بين السعودية والإمارات - بوابة الشروق
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أوبك بلس تعمل في صمت لرأب الصدع بعد الخلاف بين السعودية والإمارات

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 11:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 11:51 ص

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها يعملون في صمت لرأب الصدع بعدما كشفت المحادثات الفاشلة التي جرت مؤخرا عن تصدعات خطيرة في جوهر التحالف.

وأضافت الوكالة أن اللاعبين الرئيسيين في التحالف، الذي يضم 23 دولة، يقومون بجهود دبلوماسية لحل النزاع، الذي يتمحور حول السعودية والإمارات، بشأن مستويات ضخ النفط للعام القادم.

ويتعين التوصل إلى حلٍ وسط قبل اجتماع وزراء نفط الدول الأعضاء غدا الخميس، بعدما تم تأجيل اجتماعهم بسبب الخلاف.

ووفقا لبلومبرج، فقد حالت الخلافات بين السعوديين والإماراتيين دون أن يتوصل التحالف إلى اتفاق واضح بشأن ما إذا كان سيؤجل زيادة مخطط لها للإنتاج.

ويبحث التحالف ما إذا كان سيتم المضي وفقا لما هو مخطط له في إضافة مليوني برميل من النفط إلى الإنتاج الحالي بداية من يناير أو الإبقاء على مستويات التخفيضات التي ساعدت بالفعل في تعافي أسعار النفط، وذلك في وقت لا تزال فيه الكثير من الدول ذات الاقتصادات الكبرى تعاني من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا.

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