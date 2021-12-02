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إسرائيل تخصص 500 ألف شيقل لدعم مستوطني الخليل

هديل هلال
نشر في: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 4:57 م | آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 4:57 م

ذكرت القناة السابعة العبرية، اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية خصصت مبلغ 500 ألف شيقل لدعم المستوطنين في مدينة الخليل جنوب فلسطين.

ووفقا للقناة العبرية، قررت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، تخصيص مبلغ 500 ألف شيقل لما وصف بتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمستوطنين في الخليل.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الخميس، أوضحت القناة السابعة، أن شاكيد عملت على إنشاء لجنة تسمح بتقديم الخدمات البلدية للمستوطنين في الخليل خلال توليها منصب وزيرة القضاء قبل عدة سنوات.

وأشارت إلى أنه بعد توليها وزارة الداخلية أعادت تفعيل خطة وضعت عام 2017 وحصلت على اعتراف من الجهات المختصة لتقديم تلك الخدمات.

 


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