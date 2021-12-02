 الأمم المتحدة: مليشيا الحوثي تسببت في نزوح 45 ألفًا من مأرب - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة: مليشيا الحوثي تسببت في نزوح 45 ألفًا من مأرب

المتمردين الحوثيين
المتمردين الحوثيين
أ ش أ
نشر في: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 10:08 ص | آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 10:08 ص

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أن الوضع الإنساني في مأرب تدهور بسبب تصاعد الأعمال العدائية الحوثية المستمرة على محافظة مأرب الواقعة شمال اليمن.

وأشار المكتب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، إلى نزوح أكثر من 45 ألف شخص من مأرب منذ سبتمبر الماضي، مضيفاً أن الشركاء في تقديم المساعدات مستمرون في توفير الدعم رغم التحديات المتعلقة بإمكانية الوصول ونقص التمويل.

يذكر أن مليشيات الحوثي تشن منذ فبراير 2021، هجمات على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الدولية والتحذيرات من الخطر المحدق على ملايين النازحين القابعين بخيم في المنطقة.


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