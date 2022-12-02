أوكرانيا تتسلم أول شحنة من صواريخ هوك المضادة للطائرات من إسبانيا

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تسلمت أوكرانيا، أول شحنة من أنظمة الدفاع الجوي "هوك" من إسبانيا.

وأعلن ذلك وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الجمعة، بعد لقاء مع نظيرته الإسبانية مارجريتا روبليس، في ميناء أوديسا الأوكرانية.

ومن المقرر أن يتبع ذلك المزيد من هذه الصواريخ المخزنة في إسبانيا.

ويتم تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام هذه الصواريخ بالفعل في إسبانيا.

وتم وضع هذا النظام متوسط المدى المضاد للطائرات، والذي تم إنشاؤه في الولايات المتحدة الأمريكية - ضمن الخدمة في أوائل الستينيات وتم تحديثه مرارا وتكرارا.

وتم بالفعل التخلص التدريجي من نظام هوك في معظم دول حلف شمال الأطلسي "ناتو".