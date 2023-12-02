شهدت لجان الاقتراع، بدولة الصين، توافدًا من أبناء الجالية المصرية خلال الساعات الأولى من فتح صناديق الاقتراع للمصريين بالخارج لليوم الثاني للعملية الانتخابية المقرر لها ثلاثة أيام.



ونشرت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات لتصويت أبناء الجالية المصرية في بكين، رافعين أعلام مصر ولافتات المرشح عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم.



وانطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين في الصين بالانتخابات الرئاسية المصرية، وبدأت السفارة المصرية فى استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم، وتم فتح اللجان في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.



يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.