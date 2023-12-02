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كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع المركز المالى بالبنوك إلى 14.473 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 14.150 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023.

أضاف البنك المركزى أن استثمارات البنوك فى الأوراق المالية وأذون الخزانة سجلت 4.763 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماصى، مقابل 4.858 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى.

أضاف أن إجمالى الأرصدة لدى البنوك فى مصر سجلت 2.728 تريليون جنيه، بينما سجلت الأرصدة لدى البنوك فى الخارج 309.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى.

أوضح أن رءوس أموال البنوك ارتفعت إلى 359.2 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 323.7 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى.

أضاف أن الاحتياطات بالقطاع المصرفى ارتفعت إلى 509.4 مليار جنيه، بينما سجلت المخصصات 318.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023.

كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع إجمالى أرصدة الإقراض بالبنوك لتسجل 4.926 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 4.850 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى.

أضاف البنك المركزى فى النشرة الإحصائية الشهرية أن أرصدة الإقراض انقسمت إلى أرصدة للحكومة بقيمة 2.167 تريليون جنيه، ولغير الحكومة بقيمة 2.759 تريليون جنيه.

أوضحت النشرة أن أرصدة الإقراض للحكومة انقسمت إلى 1.180 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل 986.4 مليار جنيه بالعملات الأجنبية؛ كما انقسمت الأرصدة لغير الحكومة إلى 2.306 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل 452.4 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

قال البنك المركزى المصرى إن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك لعملائها كسرت حاجز الـ 5 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس 2023، لتصل إلى نحو 5.006 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 207.1 مليار جنيه عن نهاية يونيو 2023.

ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التى تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التى تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.

وأرجع المركزى، فى تقريره الشهرى الصادر الخميس، هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 60.5 ملیارات جنیه بمعدل 2.2%، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 146.6 مليار جنیه بمعدل 7.1%.

وبحسب المركزى، فقد جاءت الزيادة فى الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما يعادل 104.1 ملیار جنیه، والأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 42.5 مليار جنيه.

أضاف أنه وفقا للتوزيع النسبى لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 62.4% من إجمالى تلك الأرصدة فى نهاية أغسطس 2023، لافتا إلى أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادى، حصل قطاع الصناعة على 29.1% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.7 % ثم قطاع التجارة بنسبة 9.6%، فقطاع الزراعة الذى حصل على ما نسبته 2.1% أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على 30.5% منها 31.3% للقطاع العائلى.

وارتفعت ودائع العملاء بالبنوك لتسجل 9.719 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 9.619 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى.

وكشفت النشرة الإحصائية للبنك المركزى عن انقسام الودائع إلى الودائع الحكومية بقيمة 2.179 تريليون جنيه، وودائع غير حكومية بقيمة 7.539 تريليون جنيه.

وانقسمت الودائع الحكومية إلى ودائع بالعملة المحلية بقيمة 1.880 تريليون جنيه، وودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 299.435 مليار جنيه.