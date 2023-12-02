حماس: الاحتلال لن يستطيع تحرير الأسرى إلا بتبادل كما تريد المقاومة

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، إن «الجولة الأولى التي خاضها جيش الاحتلال لمدة 50 يومًا للسيطرة على شمال غزة فشلت فشلًا ذريعًا».



وأضاف خلال لقاء لفضائية «الجزيرة»، مساء السبت، أن «جنود الاحتلال لم يتمكنوا من الانتشار في قطاع غزة»، مؤكدًا ثقة «حماس» بأنهم سيفشلون في السيطرة على غزة أو الضفة الغربية.



وأوضح أن «الاحتلال استعان بثلث قوة الجيش الإسرائيلي البرية وأكثر من ثلث القوة البحرية للهجوم على غزة»، قائلًا إن تلك القوات تكفيه لمحاربة دول كبرى.



ونوه أن «إدراك الاحتلال لصلابة وقوة المقاومة اختزل الهجوم البري على ثلث قطاع غزة الشمالي»، مؤكدًا أنه «لم ينجح في السيطرة على القطاع ولن ينجح أبدًا».



وأشار إلى أن «الاحتلال لن يستطيع تحرير الأسرى إلا بتبادل كما تريد المقاومة»، موضحًا أن «حماس» طالبت منذ اليوم الأول بالإفراج عن جميع أسرى الاحتلال مقابل تبييض السجون من الأسرى الفلسطينيين.



وأكد أن «كسر المقاومة وإرادة شعب فلسطين والسيطرة على غزة من الأوهام»، معقبًا: «هم يخوضون حرب انتقام وإجرام ويمعنون في قتل النساء والأطفال وهدم الأبراج والبيوت وتدمير البنى التحتية والمساجد والمدارس والكنائس، والعالم يرى الجرائم التي يرتكبونها».