قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، إن إقبال المصريين في الخارج على المشاركة باستحقاق الانتخابات الرئاسية أمر ليس بالغريب على الشعب المصري.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «تحت الشمس»، عبر شاشة «الشمس» مساء الجمعة، أن الشعب المصري حريص على المشاركة بالإدلاء بصوته في الانتخابات.

وأشار إلى أن نسبة المشاركة ستكون عالية جدا، حيث مصر دولة قديمة في الممارسة الديمقراطية، مشددا على أن المصريين ليسوا بحاجة إلى دعوة لحثهم على المشاركة.

وأكّد إحساس أبناء الجالية المصرية في دولة الإمارات بالوعي وأهمية المشاركة والإدلاء بالصوت من المصريين المقيمين بالخارج وأعضاء الهيئات القضائية.

وأكد أن المشاركة في الاستحقاق الرئاسي «واجب وطني»، مشيرا في الوقت ذاته إلى تأثير الظروف الراهنة في الحرب على المشهد الانتخابي بالإيجاب- ليس سلبا- قائلا: «درجة الوعي والإحساس لدى الشعب المصري عالية جدا بضرورة الالتفاف حول قيادته في وقت الأزمات».

وتابع: «نحن أمام أزمة والمؤامرات تحاك ضدنا وحولنا، والمشاركة في الانتخابات صورة من التآلف والالتفات حول القيادة السياسية، كما قال الرئيس السيسي آثار الحرب على غزة إقليمية وليست محدودة على مسرح العمليات فقط».