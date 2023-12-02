سفير مصر بفرنسا: مشاركة كبيرة في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

قال السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا، إن عمليات التصويت داخل لجان الاقتراع خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية بالخارج جرت بسهولة ويسر.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، إلى حرص عدد كبير من المصريين بفرنسا على المشاركة خلال اليوم الأول من الانتخابات على الرغم من تزامن الانتخابات مع يوم العمل.

وتوقع أن يشهد يوما العطلة السبت والأحد زخما كبيرا من أبناء الجالية المصرية على عمليات التصويت، لافتا إلى تنظيم السفارة مجموعة فعاليات على مدار الأيام الماضية؛ من أجل إطلاع أبناء الجالية على سير العملية الانتخابية، فضلا عن توفير السفارة مظلة خارجها للحماية في ظل احتمالات تساقط الأمطار.

ونوه إلى تسهيل الأجهزة الإليكترونية التي وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات سرعة التحقق من إدارج اسم الناخب بقاعدة البيانات، لافتا إلى توفير الهيئة كذلك مجموعة من البطاقات بطريقة برايل؛ لمساعدة غير المبصرين على التصويت.

وانطلقت الجمعة، الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، والمرشح الرئاسى حازم عمر.