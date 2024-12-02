ضبطت الشرطة الأسترالية كمية قياسية من مخدر الكوكايين بلغت 3ر2 طن ، وألقت القبض على 13 شخصا في مداهمات بعد تعطل قارب المهربين المشتبه بهم قبالة سواحل ولاية كوينزلاند، حسبما أفادت السلطات اليوم الاثنين.

وتقدر القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بحوالي 760 مليون دولار أسترالي (494 مليون دولار أمريكي)، ما يعادل حوالي 7ر11 مليون حصة بيع بالتجزئة إذا كانت قد وصلت إلى داخل البلاد التي يبلغ عدد سكانها 28 مليون نسمة، وفقا لبيان الشرطة الاتحادية.

وقال المحققون في بريسبان للصحفيين إن المخدرات تم جلبها من دولة في أمريكا الجنوبية لم يحددوها.

وجاءت عمليات الإعتقال يومي السبت والأحد بعد تحقيق استمر شهرا بناء على معلومة استخباراتية تفيد بأن عصابة "كومانشيروس" لركوب الدراجات النارية كانت تخطط لعملية تهريب تضمن عدة أطنان ، وفقا لما قاله قائد الشرطة الاتحادية الأسترالية، ستيفن جاي.