جنرال ألماني: إنشاء لواء الجيش في ليتوانيا يسير وفق الخطة لتعزيز قدرات الناتو

ويقوم الجيش الألماني بإنشاء "لواء المدرعات 45" في ليتوانيا لتعزيز حماية الجناح الشرقي لحلف الناتو. وتعهدت الحكومة الألمانية بتشكيله ردا على التهديد المتزايد من روسيا، وتم تدشينه رسميا في أبريل الماضي. ومن المقرر أن يصبح اللواء جاهزا للعمل بكامل طاقته بحلول عام 2027 بقوام 4800 جندي و200 موظف مدني.

وبحسب هوبر، سيتولى اللواء في فبراير 2026 قيادة "كتيبة المشاة المدرعة 122" في أوبرفيشتاخ بولاية بافاريا الألمانية و"كتيبة المدرعات 203" في أوجوستدورف بولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية. كما ستخضع لقيادته أيضا مجموعة المعارك متعددة الجنسيات التابعة للناتو في ليتوانيا.

وقال هوبر: "سنبدأ عندها بتنفيذ تدريبات كبيرة هنا في ليتوانيا، بالتعاون مع هذه الكتائب والعديد من عناصر الدعم القادمة من ألمانيا"، مؤكدا أن اللواء يسهم في تعزيز قدرة الناتو على الردع والدفاع.

ووصف الجنرال الوضع الأمني في ليتوانيا بأنه "لم يتغير بشكل أساسي"، وقال: "علينا أن ندرك أننا كديمقراطيات غربية نواجه دائما تهديدات هجينة"، وذلك في إشارة إلى "بالونات التهريب" التي أُطلقت من بيلاروس وأثرت مؤخرا على حركة الطيران في ليتوانيا. وأكد هوبر أن الناتو على علم بهذه التهديدات ويتخذ إجراءات للتعامل معها.

وكانت مطارات في ليتوانيا قد علقت عملياتها عدة مرات خلال الأسابيع الماضية بسبب دخول بالونات طقس من بيلاروس إلى المجال الجوي الليتواني بأعداد كبيرة، وتُستخدم هذه البالونات عادة من قبل مهربين لنقل سجائر بشكل غير قانوني عبر الحدود. وتعتبر الحكومة الليتوانية تكثيف هذه العمليات "هجوما هجينا" تتحمل مسئوليته حكومة بيلاروس، الحليفة لروسيا.