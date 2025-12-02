الأرصاد: سقوط الأمطار والتقلبات الجوية لم يعد مرتبطا بمواعيد النوات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن سقوط الأمطار والتقلبات الجوية، لم يعد مرتبطًا بمواعيد النوات نظرًا للتغيرات المناخية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هذه التقلبات مرتبطة بالمنخفضات الجوية المؤثرة على المناطق الساحلية ومنها الإسكندرية.

وأوضحت أن الحالة الجوية مستقرة حتى بداية الأسبوع المقبل، مع توقعات بسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات شمال الوجه البحري.

وأشارت إلى أن هذه الأمطار متوقعة ولا تعتبر من التقلبات الجوية خلال هذه الفترة، مؤكدة أنها ستستمر لفترات متقطعة وفي محافظات دون الأخرى حتى نهاية هذا الأسبوع.

ونوهت بأن درجات الحرارة بدأت تنخفض مع بداية ديسمبر، خصوصًا في فترات الليل، مضيفة أن قيم درجات الحرارة نهارًا لا تزال ضمن النطاق المعتدل.

وذكرت أن قيم درجات الحرارة ستنخفض في ساعات الليل الأولى لأجواء مائلة للبرودة، وخصوصًا في الفجر والساعات الأولى للصباح، حيث تتراوح درجة الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى خلال الفجر وساعات الصباح الأولى بين الـ13 و14 درجة مئوية، وبالمدن الجديدة بين الـ 10 و12 درجة، وتنخفض لأقل من 10 درجات في محافظات شمال الصعيد، مع نشاط نسبي للرياح في بعض الأماكن المفتوحة.

ودعت لارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم، لأن أقصى درجة حرارة متوقعة بالجمعة القادمة في القاهرة الكبرى ستتراوح بين 25-26 درجة مئوية.