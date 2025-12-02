طالبان تنفذ عملية إعدام علنا في أفغانستان

قالت المحكمة العليا التي تسيطر عليها طالبان في أفغانستان اليوم الثلاثاء إنه تم تنفيذ عملية إعدام علنية بحق رجل مدان في قضية تتعلق بقتل 13 فردا من أسرة في إقليم خوست بشرق أفغانستان.

ووقعت عملية الإعدام في استاد بحضور مسؤولي طالبان وسكان محليين، حسبما قالت المحكمة.

وقالت المحكمة العليا في بيانها إن ما يطلق عليه عقوبة القصاص تم تنفيذها بحق رجل يطلق عليه مانجال، أدين بقتل أفغاني آخر عن عمد باستخدام بندقية كلاشينكوف. وقالت المحكمة إن أسرة الضحية رفضت عرضا بالعفو. ولم يتم تقديم أي دافع للقتل.

وقال مستغفر جورباز المتحدث باسم حاكم الإقليم إن الرجل الذي تم إعدامه اليوم الثلاثاء تورط في واقعة حدثت منذ نحو 10 أشهر، لقى خلالها 13 شخصا، بينهم نساء وأطفال، حتفهم.

وأضاف أنه صدر حكم بتنفيذ عقوبة القصاص بحق مدانين اثنين آخرين، ولكن تم إرجاء إعدامهما لأن أسر الضحايا حاليا خارج البلاد.



