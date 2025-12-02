كشف سمير الحاوي وكيل أعمال حامد حمدان لاعب خط وسط منتخب فلسطين ونادي بتروجت عن وجود اهتمام من جانب نادي الشباب السعودي بالتعاقد مع اللاعب.

وأوضح الحاوي في تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية أن الشباب تواصل معه الفترة الماضية من أجل الحصول على خدمات حمدان على سبيل الإعارة.

وأضاف أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي للغاية في الفترة الحالية.

وأوضح أن الشباب سيقدم عرضا رسميا خلال الأيام المقبلة من أجل التعاقد مع حمدان، حيث يتواجد اللاعب حاليا رفقة منتخب بلاده المشارك في كأس العرب.

وكان الزمالك قد طلب التعاقد مع حمدان قبل بداية الموسم، إلا أن مغالاة إدارة النادي البترولي في المطالب المالية حالت دون إتمام الصفقة.

وكانت هناك اتصالات غير رسمية بشأن إمكانية تجديد التفاوض في يناير بشأن حمدان، غير أن عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف القيد، جمدت المفاوضات.