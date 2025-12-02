انطلاق المناورات العسكرية «المحارب 9» بين الجيشين الباكستاني والصيني

انطلقت اليوم الثلاثاء، المناورات العسكرية (المحارب 9) بين الجيش الباكستاني وجيش التحرير الشعبي الصيني ، وهي النسخة التاسعة من المناورات السنوية المشتركة لمكافحة الإرهاب بين الدولتين القويتين، حسبما أفادت وكالة انباء أسوشيتد برس أوف باكستان.

وأفاد بيان صحفي أصدرته هيئة العلاقات العامة بأن المناورات : "ستركز على عمليات مكافحة الإرهاب بهدف تعزيز قابلية التشغيل البيني، وصقل المهارات المهنية، وتبادل أفضل الممارسات في شؤون الحرب الحديثة."

وحضر مراسم انطلاق المناورات في المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في مدينة بابي الباكستانية، قائد فيلق مانجلا، الميجور جنرال "بيان شياو مينج"، ونائب رئيس أركان قيادة المسرح الغربي في جيش التحرير الشعبي الصيني، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين من باكستان والصين.

وأضاف البيان: "لدى باكستان والصين تاريخ طويل من التعاون الدفاعي طويل الأمد والثابت القائم على الثقة المتبادلة والشراكة الإستراتيجية. وتشكل مناورة ' المحارب 9 ' شهادة على متانة العلاقات العسكرية بين البلدين، وتعيد التأكيد على التزامهما المشترك بإحلال السلام والاستقرار والأمن في المنطقة."