زيلينسكي يصل دبلن في أول زيارة دولة إلى أيرلندا

من المقرر أن تستقبل الرئيسة الجديدة لأيرلندا في دبلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، بينما تتواصل الجهود الأمريكية للتوسط في وقف إطلاق النار في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

تأتي الزيارة بعد يوم من لقاء زيلينسكي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في إطار مناقشات تهدف لإنهاء أكبر صراع مسلح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ميشال مارتن إنه يتطلع إلى "تجديد التأكيد على التزام إيرلندا الراسخ بالوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا مهما طال الأمر" خلال زيارة اليوم الثلاثاء.

وكان مارتن قد استقبل زيلينسكي على أرض المطار بعد هبوط طائرته في دبلن في وقت متأخر من مساء الاثنين.

ومن المقرر أن يعقد الزعيمان اجتماعا ثنائيا ضمن فعاليات اليوم الثلاثاء، التي ستشهد أول زيارة رسمية لرئيس أوكراني إلى أيرلندا.

وسيبدأ زيلينسكي والسيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا الزيارة بإجراء زيارة مجاملة إلى الرئيسة الأيرلندية كاثرين كونولي في مقر الرئاسة "آراس آن أوختاران" في حديقة فينيكس صباح اليوم الثلاثاء.

كما سيحضر زيلينسكي افتتاح المنتدى الاقتصادي الإيرلندي–الأوكراني برفقة نائب رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس.

وسيلقي الرئيس الأوكراني خطابا أمام البرلمانيين في مبنى لينستر هاوس بعد ظهر الثلاثاء، بعد تقديمه من قبل "سيان كومارلا" أو رئيسة البرلمان الإيرلندي، فيرونا مورفي.

وفي أبريل 2022، ألقى زيلينسكي خطابا تاريخيا أمام البرلمان الإيرلندي عبر تقنية الفيديو، قال فيه إن أيرلندا لم تكن محايدة تجاه "الكارثة" التي جلبتها روسيا إلى أوكرانيا.