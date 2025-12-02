المفوضية الأوروبية قد تؤجل خطة التخلص من محركات الاحتراق الداخلي

قد تؤجل المفوضية الأوروبية اقتراحها الجديد حول التخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي، والذي كان من المتوقع صدوره في منتصف ديسمبر، وفق ما أفادت به صحيفة "هاندلزبلات" الألمانية يوم الاثنين.

وكان من المنتظر تقديم المقترح في 10 ديسمبر، لكن المفوضية لا تزال تضع اللمسات النهائية على التفاصيل.

وقال مفوض النقل في الاتحاد الأوروبي، أبوستولوس تزيتسيكوستاس، للصحيفة: "قد يحدث التأجيل… وذلك لسبب وجيه"، مضيفا: "نريد إعداد حزمة متكاملة لصناعة السيارات". وأوضح أن أي تأجيل سيكون "أسابيع لا أشهر".

وفيما يتعلق برسالة المستشار الألماني فريدريش ميرتس التي دعا فيها إلى السماح باستمرار استخدام "محركات الاحتراق عالية الكفاءة" بعد عام 2035، قال تزيتسيكوستاس إن المفوضية "منفتحة على جميع التقنيات".

وتنص القواعد الحالية للاتحاد الأوروبي على حظر فعلي لبيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل اعتبارا من 2035، في إطار جهود خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع النقل. وفي رسالته، دعا ميرتس المفوضية إلى إعادة النظر في السياسة، مطالباً بالسماح باستمرار السيارات الهجينة إلى جانب الكهربائية بالكامل، ومشيرا إلى مقترحات من الولايات الألمانية للسماح بمحركات احتراق عالية الكفاءة.

وقال تزيتسيكوستاس إن المفوضية تدرس دور الوقود الأنظف مثل الوقود الحيوي، إلى جانب أساطيل الشركات وحصص الإنتاج المحتملة داخل الاتحاد. كما أشار إلى اعتبارات جيوسياسية، مؤكدا ضرورة حماية تنافسية الاتحاد الأوروبي ودعم الصناعة في الحفاظ على تفوقها التكنولوجي.

ورفضت المفوضية التعليق على التقرير، مشيرة إلى أنها لا تزال تراجع مساهمات الدول الأعضاء قبل اتخاذ الخطوات التالية.