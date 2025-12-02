وكلاء راموس يعرضونه على ميلان تمهيدًا لعودة محتملة إلى أوروبا

كشفت تقارير صحفية أن سيرجيو راموس، أسطورة ريال مدريد وقائد دفاع منتخب إسبانيا السابق، عُرض رسميًا على نادي ميلان الإيطالي عبر وكلائه، في خطوة قد تمهّد لعودة اللاعب المخضرم إلى الملاعب الأوروبية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويستعد راموس لمغادرة نادي مونتيري المكسيكي مع اقتراب سوق يناير، رغم مشاركته بانتظام وتقديمه مستويات جيدة في الدوري المكسيكي.

ووفقًا لما نقله خبير الانتقالات فابريزيو رومانو عبر قناته الرسمية، فإن المدافع المخضرم لا يفكر في الاعتزال في الوقت الحالي، بل يبحث عن تجربة جديدة في أوروبا، مدفوعًا بأمل — رغم صعوبته — في دخول قائمة إسبانيا لبطولة كأس العالم المقبلة.

وقال رومانو: "سيرجيو راموس يغادر مونتيري بعد فترة لعب فيها كثيرًا وقدم أداء جيدًا. يريد خوض تجربة مختلفة لأنه، في قرارة نفسه، ما زال يتمسك بأمل المشاركة في كأس العالم، رغم علمه بصعوبة ذلك. لا ينوي الاعتزال الآن، بل يبحث عن فريق يحتاج إلى قائد إضافي داخل الملعب."

وأضاف أن وكلاء راموس بدأوا بالفعل عرض خدماته على عدد من الأندية الأوروبية، ومن بينها إيه سي ميلان، الذي يعمل على تعزيز خط دفاعه قبل النصف الثاني من الموسم، خاصة مع الإصابات وتذبذب مستويات بعض مدافعيه.

ويمتد عقد راموس مع مونتيري حتى 31 ديسمبر 2025، إلا أن النادي لن يمانع رحيله خلال الشتاء في حال توصّل اللاعب لاتفاق مناسب مع أحد الأندية الراغبة في ضمه.

عودة راموس إلى أوروبا، في حال تحققت، ستكون واحدة من القصص البارزة في سوق الانتقالات الشتوية، خصوصًا أن اللاعب ما زال يرى نفسه قادرًا على تقديم الإضافة في المستويات العليا، كما يبحث عن تحدٍّ جديد قد يعيد فتح باب المنتخب أمامه قبل المونديال.