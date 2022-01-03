أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاختطاف ميليشيا الحوثي سفينة شحن تحمل علم الإمارات في رحلتها لنقل المعدات الخاصة بتشغيل مستشفى ميداني من جزيرة سقطرى إلى مدينة جازان ‏في السعودية.‏‏

وأوضحت الخارجية في بيان لها مساء اليوم، أن هذا العمل الإجرامي الآثم يأتي إمعانا من ميليشيا الحوثي في انتهاك قواعد القانون الدولي وتهديدا خطيرا لخطوط الملاحة الدولية وللتجارة العالمية.‏

وأكدت ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن لوقف هذه الممارسات الخطيرة لما تشكله من تهديد للأمن والسلم الدوليين ولحركة التجارة العالمية وخطوط إمدادها الملاحية.