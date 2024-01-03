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• ودائع العملاء بالبنك تسجل 3.444 تريليون جنيه ـ القروض المشتركة الأهلي ترتفع إلى 250.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي



حقق البنك الأهلي المصري 24.744 مليار جنيه صافي أرباح خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة مع 14.103 مليار جنيه بالفترة المقابلة من العام السابق.

وأظهرت القوائم المالية للبنك الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع أرباح البنك الأهلي المصري بنسبة 52% على أساس سنوي، لتصل قبل الضرائب إلى 46.340 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة مع 30.278 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة قدرها 16 مليار جنيه.

وسجل صافي الدخل من العائد 78.363 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 45.883 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، فيما بلغ عائد القروض والإيرادات المشابهة 274.8 مليار جنيه.

وارتفعت ودائع العملاء بالبنك لتسجل 3.444 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 3.221 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

ارتفعت ودائع المؤسسات بالبنك الأهلي المصري لتسجل 1.014 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 878.301 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وكشفت القوائم المالية للبنك عن ارتفاع ودائع الأفراد إلى 2.429 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 2.343 تريليون جنيه بنهاية عام 2022.

وسجلت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة نحو 196.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بحسب القوائم المالية للبنك الأهلي.

أعلن البنك الأهلي المصري عن ارتفاع محفظة القروض المشتركة بالبنك لتسجل 250.301 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 242.244 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وارتفعت إحمالي القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك لتسجل 2.101 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.729 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

فيما ارتفع إجمالي أصول البنك الأهلي المصري إلى 4.784 تريليون جنيه نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 4.370 تريليون جنيه نهاية ديسمبر 2022.

وأظهرت القوائم المالية للبنك ارتفاع إجمالي حقوق الملكية إلى 248.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 223.081 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بارتفاع بقيمة 25.6 مليار جنيه.