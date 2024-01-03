التعليم: لا انتشار للجدري المائي في المدارس ولم نرصد سوى حالة واحدة

نفى شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، حدوث انتشار للجدري المائي في المدارس، قائلًا إن الوزارة لم ترصد سوى حالة واحدة مصابة بالمرض بين الطلاب.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الخطاب الصادر عن الوزارة بشأن الجدري المائي، يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية المعتادة التي ترسلها الوزارة بشكل مستمر للمديريات.



ولفت إلى «إرسال الوزارة، تلك الخطابات بشكل دوري مع بداية الامتحانات، خاصة خلال الفصل الدراسي الأول، لأنه يتزامن مع دخول فصل الشتاء وانتشار بعض الأمراض المعدية».



وذكر متحدث التربية والتعليم، أن الطالب الذي تظهر عليه أعراض المرض سيتم عزله في لجنة خاصة لاستكمال أداء امتحانه، أو سيتم تأجيل امتحانه لفترة لاحقة.



كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بشأن انتشار مرض الجدري المائي بين الطلاب في عدد من المدارس بالمحافظات، وذلك بعد أن تلقت غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقريرا يفيد بانتشار المرض بين الطلاب، حيث وجهت باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجدري المائي بالمدارس، مع اعتبار الأمر هام وعاجل.