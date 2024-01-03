القوات الإسرائيلية تشن مداهمة في مخيم للاجئين بالضفة الغربية

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شنت القوات الإسرائيلية مداهمة، في مخيم "نور الشمس" للاجئين، في طولكرم، الليلة الماضية.

وخلال العملية، أصابت طائرة إسرائيلية بدون طيار مسلحا، ألقى متفجرات على القوات الإسرائيلية، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" /واي نت/ اليوم الأربعاء.

بالإضافة إلى ذلك، وقع تبادل لإطلاق النار في الموقع.

كما عثرت القوات الإسرائيلية على متفجرات ودمرتها، واحتجزت عشرات من الفلسطينيين للاستجواب، من بينهم العديد، الذين اعتقلتهم.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق مقتل أحد جنوده في اشتباكات بشمال قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على موقعها الإلكتروني صباح اليوم الأربعاء أن الجندي، ويدعى ميرون موشيه جيرش /21 عاما/ كان عضوا في وحدة النخبة في فيلق الهندسة القتالية "ياهالوم".

وأضافت أن عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجوم البري ضد حركة حماس ارتفع بذلك إلى 174 جنديا.