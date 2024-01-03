 مسئولون إسرائيليون: نجري محادثات مع الكونغو ودول أخرى بشأن استقبال مهاجرين من غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئولون إسرائيليون: نجري محادثات مع الكونغو ودول أخرى بشأن استقبال مهاجرين من غزة

غزة-د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 يناير 2024 - 10:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 يناير 2024 - 10:12 ص

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء، نقلا عن موقع "زمان يسرائيل" العبري، أن مسئولين إسرائيليين يجرون محادثات سرية مع الكونغو والعديد من الدول الأخرى، لقبول محتمل لمهاجرين من غزة.

وقال مصدر بارز في مجلس الوزراء الأمني، إن "الكونغو ستكون مستعدة لاستقبال مهاجرين وإننا نجري محادثات مع دول أخرى".

وكانت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، جيلا جامليل قد ذكرت أمس الثلاثاء في الكنيست الإسرائيلي "في نهاية الحرب، سينهار حكم حماس ولن تكون هناك سلطات بلدية وسيعتمد السكان المدنيون بشكل كامل على معونات إنسانية. ولن يكون هناك عمل و60% من الأراضي الزراعية في غزة ستصبح مناطق عازلة أمنية".


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