زد يفوز على جالاتا سراي في أولى مباريات البطولة الدولية

أنطلقت اليوم فعاليات النسخة الجديدة من بطولة كأس زد الدولية لمواليد 2006. وفاز فريق "زد إف سي" تحت 15 سنة على نظيره "جالاتا سراى" ، بنتيجة 3-0، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية للبطولة.

كما حقق فريق "براجا" تحت 15 سنة الفوز على فريق "المقاولون العرب" ، بنتيجة 2-0، بينما فاز فريق "بيراميدز" على فريق "فيتوريا" بنتيجة 2-0 وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى. وأنتهت مباراة "الزمالك" و"أستون فيلا" بالتعادل بنتيجة 2-2 ضمن مبارايات الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

وانطلقت فعاليات النسخة الجديدة من بطولة كأس زد الدولية، مساء اليوم الأربعاء، هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، الأستاذ سيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، الدكتور أحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لزد إف سي، الكابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول لزد أف سي، والكابتن علاء نبيل، رئيس قطاع الناشئين في زد إف سي والكابتن مارتن ستيكلنبيرغ المدير الفني لفرق كرة القدم في زد اف سي.

من جانبه قال هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديلفوبرز إيجيبت، إن شركة أورا ديلفوبرز إيجيبت تطور مشروعات عمرانية عالمية تتميز بتوافر منشآت رياضية تسهم في ممارسة السكان للرياضة، وإتاحة الفرصة للمواهب من كل المحافظات لممارسة الألعاب الفردية والجماعية في إطار خطتها للاستثمار الرياضي في مصر. وأعرب عن طموحة أن تصبح إحدى كبرى البطولات في المنطقة وأن تشهد مشاركة أوسع من كبرى الفرق المحلية والأجنبية.

من جهته قال الدكتورأحمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لزد إف سي، إن الناشئين في هذه المرحلة العمرية يحتاجون إلى المشاركة في مباريات دولية عديدة لاكتساب الخبرات وإبراز مهاراتهم، وفي النسخة الماضية من بطولة كأس زد الدولية شهدنا تألق عدد كبير من اللاعبين الذين استطاعوا الانضمام لتمثيل منتخبات بلادهم، مضيفًا أن نادي زد وفر كل الإمكانيات اللازمة لتقديم مستوى مشرف في التنظيم سواء الإقامة والتنقلات وأطقم التحكيم.

يشارك في بطولة كأس زد الدولية تحت 15 سنة 8 أندية تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم الأولى فرق: الزمالك، وبيراميدز، واستون فيلا، وفيتوريا وتضم الثانية: فرق زد إف سي، المقاولون العرب، و براجا، وجالاتا سراى ، ويتم تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للتصفية بالدور النصف النهائي، ويلتقي الفائزين في النهائي، وسيتم منح جوائز لأفضل لاعب وحارس مرمى وهداف البطولة بالإضافة إلى جائزة اللعب النظيف، يتم تحديدهم من قبل اللجنة الفنية للبطولة.