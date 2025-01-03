تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في ديسمبر الماضي

تراجع مؤشر الفاو (منظمة الأغذية والزراعة) لأسعار الغذاء إلى 127.0 نقطة في ديسمبر 2024، بانخفاض نسبته 0.5% عن في نوفمبر.

عوض الانخفاض في مؤشرات أسعار السكر ومنتجات الألبان والزيوت النباتية والحبوب عن الزيادات في أسعار اللحوم، وفق تقرير المنظمة الصادر اليوم الجمعة، وتلقت (الشروق) نسخة منه.

وارتفع المؤشر 6.7% فوق مستواه المقابل قبل عام واحد، لكنه ظل أقل بمقدار 33.2 نقطة، ما يعادل 20.7% عن الذروة التي بلغها في مارس 2022.

وبالنسبة لعام 2024 ككل، سجل المؤشر 122.0 نقطة، أي أقل بمقدار 2.6 نقطة (2.1%) من القيمة المتوسطة في عام 2023.