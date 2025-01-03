إصابة 11 شخصا في تحطم طائرة صغيرة جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب 11 شخصا إثر تحطم طائرة صغيرة على سطح مبنى تجاري في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الخميس، حسبما أفادت الشرطة.

وتلقت الشرطة تقريرا في الساعة 2:09 مساء عن الحادث في مدينة فوليرتون التابعة لمقاطعة أورانج، بحسب كريستي ويلز، المتحدثة باسم شرطة فوليرتون.

ووصلت الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث وبدأوا في مكافحة الحريق وإخلاء الشركات المجاورة، وفقا لما ذكرته ويلز.

ولم يعرف حتى الآن نوع الطائرة أو ما إذا كان المصابون داخل الطائرة أو على الأرض، حسبما أضافت ويلز.

وتظهر لقطات فيديو بثتها قناة "كيه إيه بي سي" دخانا أبيض يتصاعد من قمة مبنى كبير.

وتحطمت الطائرة بالقرب من مطار فوليرتون ، وهو مطار للطيران العام في مقاطعة أورانج يبعد حوالي 10 كيلومترات عن مدينة ديزني لاند.