أكثر من ربع مليون ألماني يوقعون على عريضة تطالب بحظر كامل على الألعاب النارية

وقع أكثر من ربع مليون ألماني على عريضة على الانترنت، تطالب بحظر كامل على الألعاب النارية بجميع أنحاء البلاد، للاستخدام الخاص، بعد ليلة رأس السنة الجديدة التي شابها سقوط قتلى وجرحى.

وبحلول ظهر اليوم الجمعة، كان حوالي 270 ألف شخص قد أيدوا العريضة، التي أطلقها فرع برلين لاتحاد الشرطة الألماني، قبل عامين.

وقال متحدث باسم الشرطة "بحلول 30 ديسمبر الماضي، كان لدينا حوالي 90 ألف توقيع" مضيفا أن الرقم ارتفع بعد ذلك، بشكل حاد مع مطلع العام.

وكان 5 أشخاص على الأقل قد لقوا حتفهم وأصيب العشرات، خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في ألمانيا، حيث يمكن شراء الألعاب النارية، على عكس الكثير من الدول الأخرى، في الأيام التي تسبق ليلة رأس السنة للاستخدام الخاص