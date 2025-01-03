الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفيي العودة والإندونيسي فورا

أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 58 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، تزامنا مع تكثيف استهداف الاحتلال للمستشفيات المتبقية في القطاع.

وقالت المصادر إن 26 فلسطينيا استشهدوا شمالي القطاع، في غارات استهدفت منازل مأهولة بالسكان والنازحين.

وذكرت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة أن ما لا يقل عن 45 ألفا و658 فلسطينيا قتلوا وأصيب 108 آلاف و583 في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي دير البلح وسط القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف مستودعا تجاريا يؤوي نازحين شرقي المدينة.

ونقلت طواقم الإسعاف الفلسطينية جثماني الشهيدين وعددا من المصابين إلى "مستشفى شهداء الأقصى" في دير البلح.

كما استشهد فلسطينيين اثنين وأصيب آخرين في قصف استهدف سيارة مدنية في بلدة الزوايدة، وسط قطاع غزة، بحسب موقع الجزيرة .نت الاخباري.

ونقلت طواقم الاسعاف الفلسطينية المصابين وجثماني الشهيدين بمساعدة الأهالي إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

واستشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا قرب مدخل مخيم المغازي وسط القطاع.

قصف وطائرات درون

وفي شمال القطاع، استشهد 5 أشخاص في قصف جوي إسرائيلي استهدف فلسطينيين عند بوابة "مستشفى الشفاء" غربي مدينة غزة، في حين طالب الاحتلال الطواقم الطبية والمرضى والعاملين في "مستشفى العودة" بالإخلاء الفوري مهددا بقصف المستشفى على من بداخله.

في السياق ذاته، أصيب فلسطينيين بنيران طائرة بدون طيار (درون) إسرائيلية استهدفت شارع سوق حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى المعمداني، ووصف أطباء حالة بعضهم بالمتوسطة.

وتواصل الآليات والمسيرات الإسرائيلية إطلاق نيرانها باتجاه منازل في منطقة الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة.

جنوبا، استشهد شخصين وأصيب آخرين في غارات من طائرات دورن إسرائيلية استهدفت فلسطينيين في منطقة خربة العدس بشمال مدينة رفح. وتمكنت طواقم الدفاع المدني من إجلاء جثماني شهيدين، وعدد من المصابين.

إخلاء مستشفيات



من جهة أخرى، طالب جيش الاحتلال الموجودين في "المستشفى الإندونيسي" بإخلائه فورًا. ونقل مراسل الجزيرة عن المحاصرين في المستشفى مطالبتهم بتوفير ضمانات بعدم تعرض الاحتلال لهم أثناء خروجهم.

وقال المحاصرون إن بينهم نساء، وكبارا في السن، وأطفالا، وذوي إعاقة، ومصابين لا يستطيعون الحركة نهائيا.

وفي هذا السياق، قال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل إن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يطبق خطة الجنرالات في شمالي قطاع غزة.

وطالب بصل -في مقابلة مع الجزيرة- الاحتلال الإسرائيلي برفع يده عن المنظومة الصحية ومنظومة الدفاع المدني في القطاع.

وأنذر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، الطواقم الطبية والمرضى بإخلاء مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وهدد بقصفه إمعانا بالإبادة التي يرتكبها منذ نحو 15 شهرا.

وقالت إدارة المستشفى -في بيان- إن "الاحتلال الإسرائيلي يطالب الطواقم الطبية والمرضى وكل العاملين في المشفى بالإخلاء فورا، وإلا فسيتم قصفه بمن بداخله".

ويأتي ذلك في إطار التعمد الإسرائيلي لاستهداف المنظومة الصحية في غزة خاصة بمحافظة الشمال، حيث سجلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال 8 أشهر أكثر من 136 غارة إسرائيلية على ما لا يقل عن 27 مستشفى و12 مرفقا طبيا بالقطاع، بحسب تقرير أصدرته الاثنين الماضي.

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن هجوم جيش الاحتلال صباح اليوم على "المستشفى الإندونيسي" والمنطقة المحيطة به، وإضرامه النيران في عدد من المدارس والمنازل حول المستشفى، استمرار لمخطط الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالبت حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بضرورة التحرك لوقف جريمة الاحتلال بحق ما تبقى من القطاع الطبي.

كذلك دعت الحركة الشعوب الحرة للانتصار للشعب الفلسطيني، والتحرك لمواصلة الضغط على إسرائيل، لوقف جرائمها المستمرة منذ أكثر من 15 شهرا، بدعم وتواطؤ من الإدارة الأمريكية



تحذير قبل الاستهداف

وأنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، الفلسطينيين في منطقة البريج وسط قطاع غزة بإخلائها تمهيدا لهجوم عسكري.

وعبر منصة إكس، قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إنه يوجه إنذاره إلى سكان قطاع غزة الموجودين في منطقة البريج.

وأضاف "انتقلوا فورًا إلى المنطقة الإنسانية"، على حد تعبيره، في حين لا يوجد مكان في القطاع إلا ويستهدفه الجيش الإسرائيلي.

وتابع أدرعي "هذا تحذير مسبق قبل هجوم، وبعد إعلان قواتنا قبل قليل محاولة اعتراض صاروخ أطلق من وسط قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية له".

وعادة ما يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي مثل هذه التحذيرات ويتبعها بغارات جوية دون إمهال الفلسطينيين لإخلاء المنطقة، مما يخلف كثيرا من الضحايا.