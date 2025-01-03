وزير الشباب والرياضة ومحافظ مطروح يتفقدان قلعة شالي التاريخية بواحة سيوة

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قلعة شالي القديمة بسيوة، للتعرف على معالمها وتاريخها التراثي. تعد القلعة حصنًا كان يستخدمه أبناء الواحة للحماية. رافق الجولة محمد أنور، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف، واللواء وليد منصور، رئيس مدينة سيوة، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

كما زارا عددًا من البازارات والمحلات التجارية التي تعرض المنتجات والمشغولات التراثية والبيئية المميزة بالواحة، مثل المنسوجات والملابس المزينة بالتطريز السيوي، والمشغولات الفضية، والمصنوعات من خامات الملح كالأباجورات المضيئة وغيرها. وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمنتجات، مشددًا على أهمية تعزيز مشاركتها في المعارض الداخلية والخارجية.

وفي سياق متصل، تفقد الوزير والمحافظ اليوم الجمعة مركز التخاطب والتكامل الحسي بمركز شباب سيوة، ضمن زيارة وزير الشباب والرياضة. واطلعوا على تنفيذ برنامج الرياضة من أجل التنمية "لياقتي مهارتي"، والدور العلاجي والتأهيلي لأطفال التوحد باستخدام الأجهزة والإمكانات المتوفرة. كما أثنى عدد من ذوي الحالات على المركز ودوره في تخفيف معاناتهم من مشقة السفر للعلاج خارج الواحة.

واختتمت الجولة بتفقد مركز شباب سيوة، حيث تابع الوزير والمحافظ الأنشطة الرياضية المختلفة لأبناء سيوة، مثل كرة القدم والكاراتيه وشد الحبل والكراسي الموسيقية. وأشاد الوزير بفعاليات وأنشطة المركز، وما يقدمه من مواهب متميزة خاصة في الألعاب الفردية.