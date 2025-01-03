كوريا الجنوبية: محققون يحاولون القبض على الرئيس المعزول يون سيوك يول

حاول محققون كوريون جنوبيون اليوم الجمعة إلقاء القبض على رئيس البلاد المعزول يون سيوك يول على خلفية مرسومه الذي صدر لفترة قصير بفرض الأحكام العرفية الشهر الماضي، فيما تجمع المئات من أنصاره بالقرب من إقامته في سول، متعهدين بحمايته.

وشوهد نحو 20 محققا من مكتب التحقيقات في قضايا فساد المسؤولين رفيعي المستوى مع ضباط شرطة يدخلون بوابة إقامة يون في سول لتنفيذ مذكرة توقيف ضده.

ولم يكن من الواضح ما إذا كان الرئيس سيتعاون مع السلطات التي تحاول توقيفه.

وفي رسالة تحد ، بمناسبة رأس السنة ، إلى أنصاره من التيار المحافظ الذين كانوا يتجمعون خارج مقر إقامته، قال يون إنه سيقاتل "حتى النهاية" ضد "القوى المعادية للدولة". ووصف محاموه مذكرة توقيفه بأنها "باطلة" و"غير قانونية".

ولم يؤكد مكتب مكافحة الفساد حتى الآن ما إذا كان المحققون قد تمكنوا من دخول مبنى إقامة يون. فيما أفادت قناة" واي تي إن" الكورية الجنوبية بحدوث مشادات عندما اصطدم المحققون ورجال الشرطة مع قوات الأمن الرئاسية.