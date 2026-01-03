استمرار توافد الناخبين وكبار السن على لجان إعادة انتخابات النواب في البحيرة

شهدت لجان إعادة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة استمرار توافد الناخبين، خاصة كبار السن، خلال الساعات الأخيرة من اليوم الأول للتصويت، للإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم في الدوائر الأربع التي تُجرى بها الانتخابات.

وتستقبل اللجان الناخبين في أربع دوائر بالمحافظة، لا سيما عقب خروج العمال والموظفين من المصانع والشركات الخاصة، وهو ما أدى إلى زيادة نسبة الإقبال خلال الساعات الأخيرة من اليوم الأول.

وتشهد العملية الانتخابية انتظامًا تامًا بجميع اللجان، وسط تأمين كامل من قوات الشرطة، مع توفير سبل الراحة وتيسير إجراءات الدخول والخروج للناخبين، خاصة كبار السن.

ويجري استقبال الناخبين في أربع دوائر انتخابية بالمحافظة؛ إذ تضم الدائرة الرابعة (المحمودية والرحمانية ورشيد) مرشحين يتنافسان على مقعد واحد، هما خالد أبو أحمد، مرشح حزب حماة الوطن، ومحمد عباسي، مرشح مستقل، بينما حسم سامح عبد المحسن شاور، مرشح حزب مستقبل وطن، المقعد الأول في الجولة الأولى.

أما الدائرة الخامسة (حوش عيسى)، والمخصص لها مقعد واحد، فيتنافس عليها مرشحان هما ممدوح جاب الله، وعصام الصافي، وكلاهما مستقل. وفي الدائرة السادسة (الدلنجات)، المخصص لها مقعد واحد أيضًا، وتخلو من أي مرشحين من أحزاب القائمة الوطنية، يتنافس على المقعد كل من محمد الدامي، ومحمود الكومي، وهما مرشحان مستقلان.

وفي الدائرة التاسعة (كوم حمادة ومركز بدر)، والمخصص لها مقعدان، تشهد الانتخابات منافسة قوية بين أربعة مرشحين، هم عاصم مرشد، مرشح حزب مستقبل وطن، إلى جانب محمد بلتاجي، ومحمد زايد، ومحمد عمار، وجميعهم مستقلون.

وبلغ عدد المقار الانتخابية في الدوائر الأربع بمحافظة البحيرة 271 مقرًا انتخابيًا، تضم 300 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد المواطنين المقيدين في كشوف الناخبين مليونًا و515 ألفًا و410 ناخبين.